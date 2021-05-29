РИАМО - 29 мая. Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что граждане РФ за рубежом по-прежнему смогут оформить загранпаспорт в дипломатических представительствах России, сообщает Газета.ru.

Согласно приказу МВД РФ, в стране с 30 мая будут изменены правила оформления заграничных паспортов. В СМИ появилась информация, что получить загранпаспорт можно будет только в России.

«Заграничные паспорта оформляются дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями Российской Федерации в иностранных государствах, и никаких изменений данного порядка не произошло», — сказала Захарова.

Новый порядок оформления загранпаспортов, который вступит в силу 30 мая, не содержит кардинальных изменений в порядке выдачи загранпаспортов для граждан страны.