РИАМО - 29 мая. Прокурор запросил пять лет колонии общего режима для Микаила Махриева (он же Саид-Мухаммад Джумаев), который подрался с росгвардейцами 23 января в ходе несогласованной акции в центре столицы, сообщает ТАСС.

По версии следствия, мужчина нанес сотрудникам правоохранительных органов множественные удары руками и ногами. Его задержали зимой в Псковской области.

Как сообщил источник агентства, Джумаев изменил имя и фамилию на Микаила Махриева. Оглашение приговора по данному делу было назначено на 31 мая.

Мужчину обвиняют в трех эпизодах преступлений, предусмотренных статьей Уголовного кодекса РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».