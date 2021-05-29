РИАМО - 29 мая. В летний период и в сентябре в столице с детьми случается больше происшествий, родители обязательно должны разговаривать с детьми на тему безопасности, сообщила начальник управления по защите прав и законных интересов несовершеннолетних - уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.

«У нас опасность во многом сезонная, как ни странно. Летом с детьми происходит больше происшествий, нежели в другие времена года. Конечно, в любое время года главная опасность — это дорога. Особенно много происшествий в сентябре, когда расслабленные дети после летнего отдыха возвращаются в город», - сказала Ярославская в интервью «Вечерней Москве».

Она подчеркнула, что родители обязательно должны разговаривать с детьми на тему безопасности на дорогах.

Детский омбудсмен отметила, что по вопросам безопасности на дорогах, особенно использования световозвращающих элементов, следует вести просветительскую работу, а еще создавать социальную рекламу.

«Сейчас мы обсуждаем эмблему, которая будет размещаться на магазинах, где продается одежда со световозвращающими элементами, чтобы родители не тратили время в поисках нужной одежды», - добавила Ярославская.

По ее словам, чтобы защитить детей от сексуального насилия, их не нужно пугать, иначе они закроются. Ребят следует учить размышлять и говорить «нет», а еще обучать привлекать внимание окружающих, «если они понимают, что кто-то пытается их увлечь за собой».

Она уточнила, что опасность для детей в городе также представляют лифтовые шахты и заброшенные стройплощадки.

«Мальчишек особенно манит опасность. Наша задача — снизить возможные риски для здоровья детей», - рассказала детский омбудсмен.

В столице нужно обязательно проверить все ограждения на данных объектах к лету и не допускать на них посторонних лиц, подчеркнула Ярославская.