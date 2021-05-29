РИАМО - 29 мая. По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева продолжается программа «Мой подъезд», в рамках которой сейчас ремонт проводят более чем в 2 тыс. подъездов, сообщает пресс-служба министерства ЖКХ Подмосковья.

Основная задача программы – улучшить жизнь жителей, привести подъезды к нормативному состоянию и внешнему виду, который будет отвечать пожеланиям жильцов.

«На сегодняшний день ведутся работы по ремонту подъездов во всех городских округах Подмосковья. Порядка 2 043 подъездов находятся в разной степени готовности», - сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Самое большое количество подъездов ремонтируют в Богородском округе (138), Орехово-Зуевском округе (123) и Электростали (119).

В 2021 году в Подмосковье планируют отремонтировать 13 163 подъезда в многоквартирных домах.

Программа «Мой подъезд» действует с 2016 года. За это время отремонтировали свыше 83 тыс. подъездов. Решение о том, принимать ли участие в программе, принимают собственники жилья. Контроль за реализацией работ проводят сами жители. При этом они сами могут выбрать колеровку цвета стен, форму светильников, качество полов, перил, оформление входной группы.

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