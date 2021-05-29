РИАМО - 29 мая. К 18 часам в субботу на ВДНХ выпало 20 мм осадков, по Московской области выпало до 30 мм осадков с начала дня, сообщается на сайте «Метеовести».

Месячная норма осадков в мае составляет 51 мм.

В субботу холодный атмосферный фронт разделил Московский регион на две части. На северо-западе прошли дожди, максимальная температура составила плюс 14-15 градусов. На юго-востоке оказалось теплее – плюс 22-23 градуса. Прошли грозовые ливни, которые сопровождались шквалистыми усилениями ветра и градом.

В Кашире во время грозы видимость ухудшилась до 1 км. Прошел град, размер градин достигал 2-3 см. Ветер повалил несколько деревьев.

В Москве тоже прогремела гроза и прошли ливни. Из-за подтоплений местами возникли перебои в движении транспорта.

Дожди продолжатся в Москве до утра 30 мая. Затем в течение дня уже ожидаются только небольшие дожди. Максимальная температура составит плюс 14-16 градусов.