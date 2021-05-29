РИАМО - 29 мая. В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2021 года сборная команда РФ выиграла у Швейцарии со счетом 4:1, сообщает Газета.ru.

Игра состоялась на арене Олимпийского центра в Риге (Латвия).

В составе российской сборной ворота соперника поразили Сергей Толчинский (дубль), Антон Бурдасов и Павел Карнаухов.

У команды Швейцарии единственную шайбу забил Нико Хишер.

Вратарь сборной РФ Александр Самонов в ходе матча отразил 22 броска по воротам из 23.