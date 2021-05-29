РИАМО - 29 мая. Сильный порывистый ветер повалил дерево на улице Вильгельма Пика на северо-востоке столицы, проезжая часть уже освобождена, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

На столицу в субботу обрушились сильные ливни, усилился ветер.

Городские службы Москвы завершают восстановительные работы на участке улицы Вильгельма Пика, где упало дерево.

Движение транспорта по улице по направлению в центр города осуществляется по одной полосе.

В столице коммунальные службы работают в режиме повышенной готовности из-за непогоды. Последствия стихии оперативно устраняются.