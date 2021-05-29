В субботу, 29 мая 2021 года железнодорожный вокзал «Восточный» принял своих первых пассажиров. Открытие нового вокзала в столице – историческое событие. Последний раз это случалось чуть более ста лет назад. Восточный вокзал призван разгрузить насыщенное движение Курского вокзала, и сейчас он уже принимает поезда дальнего следования и транзитные составы. О первых впечатлениях, транспортной доступности, удобстве и красивых видах из окна бизнес-зала корреспондентам РИАМО рассказали первые пассажиры нового вокзала.

«Вышел из метро – ничего не понятно»

Народная примета гласит, что уезжать в дождь – к удаче. Так ли это на самом деле – неизвестно. Зато добираться в ненастную погоду на «Восточный» – очень удобно, особенно, если приезжаешь на МЦК «Локомотив». Всего пять минут по теплому переходу, и пассажиры оказываются на верхнем этаже нового вокзала. Навигация работает, и найти вокзал – достаточно легко, особенно при таком количестве сотрудников РЖД.

Атмосфера на новом вокзале – оживленная и официальная. Утром «Восточный» приезжал открывать мэр Москвы Сергей Собянин. Но первый поезд, по словам сотрудников вокзала, приняли еще ночью – транзитный состав из Белгорода в Санкт-Петербург уехал с платформы «Восточного» в два часа после полуночи.

Днем с вокзала отправились первые «Ласточки» и «Стрижи» в Нижний Новгород и Иваново. Как рассказала сотрудница РЖД, на новом вокзале – пять платформ, но принять одновременно пять поездов все-таки невозможно. Они должны уехать в разное время.

Те, кто добирались до вокзала на такси, отметили, что найти «Восточный» легко. Однако пассажиры старшего возраста переживали, что могли бы заблудиться.

«Меня привезли сюда родственники. Они все узнали для меня, одна я бы, может быть, потерялась. Сотрудники все объясняют, очень помогают. Оно и понятно – первый день. Это хорошая идея, но как это будет работать, пока не знаю. Посмотрим – езжу я регулярно», – рассказала РИАМО женщина, которая отправлялась в Нижний Новгород.

Некоторые сложности возникли у тех, кто приехал на станцию «Черкизовская».

«Вышел из метро – ничего не понятно. Можно десять лет жить в одном месте и не понимать, куда идти. Я предполагал, что выйду из метро и увижу большой вокзал, но не увидел. В моем представлении здесь должен был быть как минимум второй Курский вокзал», – рассказал Алексей.

Константин всегда пользовался только Курским вокзалом, так как жил неподалеку.

«На метро доехал быстро, но мне не нравится, что приходится больше ходить с сумками. По навигации там есть прикол такой, что нужно из метро сразу пройти на другой эскалатор – это не очевидно», – поделился он.

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О новом месте отправления оповестили

Все пассажиры, которые сегодня должны были ехать с нового вокзала, получили оповещение от РЖД – в приложении или СМС на телефон.

«Думала, что буду уезжать с Курского, но вижу в билете – «Восточный», так и узнала, что сегодня открылся новый вокзал. Мне еще пришло официальное уведомление от РЖД, что место отправления меняется», – рассказала Елена.

Кто-то из пассажиров был очень удивлен новому месту отправления.

«Я брала билет в Нижнем Новгороде, и мне кассир сразу сказала: «Извините, но уезжать вы будете не с Курского, а с нового вокзала – «Восточного». Я с выпученными глазами думала, где это? Но ничего, разобралась», – рассказала женщина, уезжающая в Нижний Новгород.

Были и пассажиры, которые уезжали с нового вокзала в Санкт-Петербург.

«РЖД нам написали о новом вокзале в приложении и также прислали смс. И когда покупали билет, то было написано, что уезжаем отсюда. Мы едем из Москвы в Санкт-Петербург в первый раз – и с этого вокзала», – рассказала Татьяна.

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«Тут обстановка «по кайфу»

Со стороны метро Восточный вокзал выглядит так же, как и станция МЦК «Локомотив» и полностью сливается с городским пейзажем. В нем всего два этажа, соединенных эскалатором. Чуть выше расположилась архитектурная изюминка – как бы нависающий этаж бизнес-зала с панорамными окнами на вокзал и на другую сторону города.

«Сегодня много шумихи – полиция, пресса, делегация. Это немного вводит в ступор, когда в дороге находишься, но сам вокзал – очень красивый, чистый, нравится, что вокруг много цветов, это разбавляет городской пейзаж», – отметила Елена.

На вокзале есть все, что нужно тем, кто отправляется в дальний путь: кафе, удобные сидения с зарядками, медпункт, справочное бюро, камеры хранения. Радуют глаз и руки сенсорные мусорные контейнеры, которые расставлены по всему зданию, – это очень актуально в период коронавирусных ограничений.

Из необычного – на стенде информации можно заказать доставку букета к платформе. Для пассажиров с детьми есть детская комната, но она находится в бизнес-зале. Важных гостей будут принимать в зале официальных делегаций.

Бизнес-зал открыт для обладателей билетов в вагоны «Люкс» и «СВ», остальные пассажиры могут доплатить 1 500 рублей за три часа ожидания в комфорте. В бизнес-зале можно выпить кофе и поесть, посмотреть ТВ, почитать газеты.

«Бизнес-зал очень комфортный, похож на бизнес-зал аэропорта: вкусный кофе, красивый вид на город и на вокзал, большие панорамные стекла и приятный персонал», – отмечают пассажиры, которые посоветовали обязательно туда зайти.

Официант из бизнес-зала рассказала, что здесь в первый день очень легкая и приятная атмосфера.

«Как приглашенный работник, я первый раз тут. Не ожидала, что будет настолько спокойно и уютно. Работала много где и открывала много мест, в том числе и в Кремле. И тут очень комфортно, спокойная атмосфера. Я пришла с тяжелой смены, не успела отдохнуть, но тут обстановка «по кайфу», как поется в песне. Первый поезд встретили ночью – был полный зал, по словам моей коллеги», – рассказала сотрудница.

Многие пассажиры были действительно впечатлены внутренним убранством и чистотой.

«Этот вокзал очень чистый. Я сейчас посылаю фотографии и видео друзьям и коллегам, все спрашивают: «Это где ты сейчас? В какой стране?» Не верят, что это в Москве. Нам кажется, что мы были первыми пассажирами, так как тут еще было пусто», – рассказали две женщины.

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Больше времени на дорогу, но меньше людей на Курском

Основным недостатком «Восточного» люди считают то, что теперь нужно больше времени на поездку от вокзала в центр и обратно.

«Мы приехали на «Черкизовскую» от Северного речного вокзала, так как мы с теплохода. Мы не знали, что поедем отсюда, с нового вокзала, но когда поняли, то времени пришлось потратить больше на 20 минут, чтобы добраться сюда», – рассказали туристы, возвращавшиеся из круиза.

Солидарны с путешественниками и работницы турагентства, которым пришлось добираться на вокзал дольше, чем обычно.

«Я часто езжу через Москву в какие-либо города, потому что работаю в турагентстве. Часто берешь билеты впритык, но если уезжать отсюда, то нужно рассчитывать время на 30-40 минут больше», – рассказали женщины.

Они также отметили, что пока нет горячей воды, чая, кофе (кроме бизнес-зала) и крючков для сумок в женском туалете.

«В туалете нет крючков для сумок, но нам сказали, что это только сейчас, не успели к открытию установить», – уточнили работницы турагентства.

Те, кто пользовались только Курским вокзалом, тоже отмечают, что теперь придется тратить больше времени.

«Пока еще не понял, в чем весь этот профит этого нового вокзала. Наверное, это для ремонта и разгрузки Курского вокзала, а сейчас пришлось дальше ехать», – рассказал Константин.

Но многие все же считают, что разгрузить Курский вокзал – хорошая идея.

«Сама мысль очень правильная, чтобы разгрузить большие вокзалы и центр и переместить это все на окраину. Чтобы ты приехал и пошел сразу в метро, а не ждал, пока твой поезд будет медленно тащиться через весь город к центру. И плюс это разгружает безумные пассажиропотоки на центральной кольцевой станции, где обычно творится какой-то ад. Идея хорошая, вокзал симпатичный, накормили сегодня тут тоже бесплатно», – рассказал РИАМО Алексей.

С ним солидарна и Елена: «Курский – он убитый. Может быть, некоторые направления будут неудобны для тех пассажиров, кто обычно уезжает с Курского, но в плане разгрузки – это хорошо. И здесь приятно посидеть – намного приятнее, чем на Курском. Народу сейчас мало, это тоже хорошо. Надеюсь, все к лучшему».

«В любом случае – все нужно разгружать, если у Москвы есть возможность строить вокзалы по окраинам, то, конечно, нужно это делать. Главное, чтобы была стыковка с метро и другими пересадочными пунктами», – поделились с РИАМО пассажиры «Восточного».

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