РИАМО - 29 мая. На поддержку талантливых авторов, культурных проектов и одаренных детей в 2021 году из подмосковного бюджета выделено 32,5 млн рублей, сообщает пресс-служба министерства культуры Московской области.

В этом году средства были выделены на стипендии губернатора Московской области выдающимся деятелям культуры и искусства и молодым талантливым авторам региона, детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья в сфере культуры, обучающимся.

Также эти средства пойдут на социальную поддержку детей-сирот, обучающихся в образовательных учреждениях сферы культуры Подмосковья.

Еще данные деньги направят на премии в области литературы.

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