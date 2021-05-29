РИАМО - 29 мая. В разных городах Московской области в субботу выпал град, пользователи соцсетей поделились фотографиями града и соответствующими видеороликами.

МЧС в субботу объявило экстренное предупреждение в регионе из-за дождя, грозы и порывистого ветра.

«Вот так заканчивается май в Подмосковье. Град продолжался около 20 минут. Страшновато, громко и жалко посадки, пострадали самые красивые - рододендрон, пионы, ирисы», - написала пользователь katerina_belger в Instagram.

Она опубликовала фотографии и видео непогоды в Кашире.

Пользователь nikolajkrajnov разместил в Instagram фотографии из Ступина и отметил, что давно не видел такого града.

Пользователь maxinale из Каширы выложил в Instagram снимок градины с линейкой. На нем видно, что диаметр градины свыше 3 см.