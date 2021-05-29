РИАМО - 29 мая. В разных городах Московской области в субботу выпал град, пользователи соцсетей поделились фотографиями града и соответствующими видеороликами.
МЧС в субботу объявило экстренное предупреждение в регионе из-за дождя, грозы и порывистого ветра.
«Вот так заканчивается май в Подмосковье. Град продолжался около 20 минут. Страшновато, громко и жалко посадки, пострадали самые красивые - рододендрон, пионы, ирисы», - написала пользователь katerina_belger в Instagram.
Она опубликовала фотографии и видео непогоды в Кашире.
Пользователь nikolajkrajnov разместил в Instagram фотографии из Ступина и отметил, что давно не видел такого града.
Пользователь maxinale из Каширы выложил в Instagram снимок градины с линейкой. На нем видно, что диаметр градины свыше 3 см.
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