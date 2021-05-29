РИАМО - 29 мая. В Московском зоопарке родились три ягненка редких пород, они живут вместе со своими мамами в отдельном вольере, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
Она добавила, что матери сами ухаживают за ягнятами – кормят их молоком и вылизывают. Ягнята пробуют уже и ветки с зелеными листьями, сено.
Малыши живут вместе со своими мамами в отдельном вольере на территории контактной зоны детского зоопарка. Сначала они боялись людей, которые проходили мимо вольера, но сейчас уже взаимодействуют с посетителями.
В зоопарке живут представители пяти пород овец. В стаде около 20 животных.
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