РИАМО - 29 мая. Губернатор Московской области Андрей Воробьев, председатель Наблюдательного совета фонда «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анна Громова и епископ Красногорский и Одинцовский Фома открыли уникальную выставку «Врачеватели душ и телес» в Одинцовском округе, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства региона.

Громова уточнила, что на сегодняшний день ведется активная работа над созданием туристского кластера в императорском имении Ильинское-Усово.

«Это пересекается с темой нашей сегодняшней выставки. Мы посвящаем ее также нашим врачам-героям, которые находятся на переднем крае борьбы с пандемией. Нужна огромная любовь к человеку, чтобы идти в палаты, рисковать своей жизнью. То же самое делали и полковые священники, за те же идеалы из любви к ближнему и Богу страдали священнослужители», - сказала Громова.

Она подчеркнула, что выставка станет частью просветительских проектов Московской области.

Экспозиция будет работать для жителей и гостей Подмосковья в музее православного просветительского центра «Усово-Спасское» в Одинцовском городском округе до 20 сентября. В коллекцию вошли уникальные артефакты, документы и личные вещи ее героев.

«Выставка посвящена тем, кто спасал жизни людей и рисковал своей, кто лечил, тем, кто проявлял высшую степень милосердия в самые критические и сложные дни. Поэтому самое главное, мне кажется, цель, смысл - как раз показать именно эту добродетель, милосердие», - отметил Воробьев.

По его словам, все прекрасно понимают, что делали и делают сегодня врачи в «красных зонах» и в реанимациях. Так же было и много десятилетий, и веков назад.

«Анна Витальевна, хочу вас поблагодарить, потому что вы очень активны, в разных уголках Подмосковья и страны даете людям эту добродетель. Это очень доброе мероприятие, я хочу всех пригласить и поприветствовать в Подмосковье», - добавил губернатор.

Экспозиция приурочена в том числе и к 150-летию со дня рождения полкового священника, преподобноисповедника Сергия (Сребрянского), канонизированного в 2000 году. Он принимал участие в Русско-японской войне - за бесстрашие и героизм был награжден золотым наперсным крестом на Георгиевской ленте.

В экспозиции впервые представлены уникальные предметы, принадлежавшие ему, среди которых дары императора Николая ll.