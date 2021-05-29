РИАМО - 29 мая. РЖД может заменить вагоны-рестораны в поездах дальнего следования на вагоны-бистро, сообщает Газета.ru.

Ранее гендиректор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров заявил, что планируется отказаться от вагонов-ресторанов в поездах компании, их сохранят только в туристических и фирменных составах.

В поездах РЖД планируют изменить концепцию обращения с едой. Сейчас в поездах еду готовит повар из полуфабрикатов и сырых продуктов, поэтому ассортимент и качество блюд в вагоне-ресторане зависят от оператора питания.

В поездах работают 12 операторов питания, которые арендуют 400 вагонов-ресторанов.

Теперь РЖД приняли решение сделать вагоны-бистро, в которые будут загружать стерильные контейнеры с готовой едой. Пищу будут только разогревать в поездах. В меню таких вагонов планируется включить детские и вегетарианские блюда, а еще супы, салаты, мясо, рыбу и десерты.