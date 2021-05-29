РИАМО - 29 мая. Министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова осмотрела ряд медицинских учреждений подмосковного Реутова, в том числе новый центр амбулаторной онкологической помощи, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа Реутов Станислава Каторова.
Первый заместитель главы городского округа Реутов Николай Ковалев и главный врач Александр Алексеев Центральной городской клинической больницы показали министру здравоохранения Московской области строящиеся и действующие объекты здравоохранения муниципалитета.
В Центральной городской клинической больнице министру показали систему работы хирургического, кардиологического отделений, травматологии, сердечно-сосудистого отделения и реанимации. В ходе осмотра поликлиники №1 министру рассказали о реализации строительства пристройки.
Центр онкопомощи
Следующим медицинским учреждением, которое посетила Стригункова, стал центр амбулаторной онкологической помощи, расположенный на проспекте Мира.
«Мы их открываем по всей Московской области, центр в Реутове стал одним из первых проектов. Сегодня прошли по кабинетам и залам центра амбулаторной онкологической помощи, проанализировали, какие кадровые изменения, дополнительные ремонтные работы и закупка какого именно оборудования необходимы новому центру. На сегодняшний день в центре проходят лечение пациенты с онкологией, работает дневной стационар. Недавно сюда завезли фотодинамическое оборудование, которое лечит рак кожи с помощью фотодинамики», - отметила министр.
Она добавила, что полноценно онкологический центр заработает в конце лета нынешнего года. Важно, чтобы каждый житель региона смог получать медицинскую помощь рядом с домом.
Высокотехнологичный онкологический центр на базе бывшего детского стационара Центральной больницы, известного жителям как «Брусничка», открыл свои двери для жителей Реутова и других городов Московской области в начале 2021 года.
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