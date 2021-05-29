РИАМО - 29 мая. Министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова осмотрела ряд медицинских учреждений подмосковного Реутова, в том числе новый центр амбулаторной онкологической помощи, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа Реутов Станислава Каторова.

Первый заместитель главы городского округа Реутов Николай Ковалев и главный врач Александр Алексеев Центральной городской клинической больницы показали министру здравоохранения Московской области строящиеся и действующие объекты здравоохранения муниципалитета.

В Центральной городской клинической больнице министру показали систему работы хирургического, кардиологического отделений, травматологии, сердечно-сосудистого отделения и реанимации. В ходе осмотра поликлиники №1 министру рассказали о реализации строительства пристройки.

«Строительство пристройки к поликлинике №1, расположенной на улице Гагарина, на 300 дополнительных рабочих мест планируем завершить в 2022 году. В здании появятся кабинеты участковых врачей и специалистов узкого профиля, а также кабинеты функциональной диагностики и экстренной необходимой помощи. Кроме того, по многочисленным запросам жителей северной части города в поликлинике появится стоматология. Новый корпус сможет принимать до 250 посетителей в смену. Таким образом, общая мощность поликлиники вырастет в два раза», - прокомментировал главный врач Центральной городской клинической больницы Реутова Александр Алексеев.

Центр онкопомощи

Следующим медицинским учреждением, которое посетила Стригункова, стал центр амбулаторной онкологической помощи, расположенный на проспекте Мира.

«Мы их открываем по всей Московской области, центр в Реутове стал одним из первых проектов. Сегодня прошли по кабинетам и залам центра амбулаторной онкологической помощи, проанализировали, какие кадровые изменения, дополнительные ремонтные работы и закупка какого именно оборудования необходимы новому центру. На сегодняшний день в центре проходят лечение пациенты с онкологией, работает дневной стационар. Недавно сюда завезли фотодинамическое оборудование, которое лечит рак кожи с помощью фотодинамики», - отметила министр.

Она добавила, что полноценно онкологический центр заработает в конце лета нынешнего года. Важно, чтобы каждый житель региона смог получать медицинскую помощь рядом с домом.

Высокотехнологичный онкологический центр на базе бывшего детского стационара Центральной больницы, известного жителям как «Брусничка», открыл свои двери для жителей Реутова и других городов Московской области в начале 2021 года.