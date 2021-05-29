РИАМО - 29 мая. На территории Москвы вечером в субботу прогнозируется сильный дождь, также в городе похолодает, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Он отметил, что в субботу мегаполис накрыли обложные дожди.
«К вечеру - сильный ливень! Похолодает с плюс 15 до плюс 10 (градусов – ред.)! Берегите себя!» - написал Тишковец в своем Instagram-аккаунте.
В Московском регионе за день может выпасть порядка 30% от месячной нормы осадков.
Синоптики пообещали комфортную погоду в Москве и Подмосковье к началу июня>>
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии