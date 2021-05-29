РИАМО - 29 мая. В Московской области начались масштабные работы по ремонту мягких рулонных кровель на многоквартирных домах (МКД), всего отремонтируют 259 крыш, сообщает пресс-служба министерства ЖКХ региона.
«На сегодняшний день работы ведутся на 120 мягких кровлях. В планах на текущий год отремонтировать 259 мягких кровель», - сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.
С начала этого года в регионе отремонтировали 56 мягких кровель в городских округах Богородский, Коломна, Дмитровский, Подольск, Ступино, Одинцовский, Наро-Фоминский, Можайский, Лосино-Петровский, Электросталь, Щелково, Балашиха, Пушкинский, Серпухов, Реутов, Сергиево-Посадский и Протвино.
Он добавил, что перед началом рабочего дня проводится инструктаж, еще ответственные сотрудники заполняют журналы работ и техники безопасности.
Ход работ контролируют эксперты специализированной организации ГБУ МО «Управление технического надзора капитального ремонта. При выявлении нарушений и недостатков или несоблюдения техники безопасности эксперт составляет акт и дает разумные сроки для устранения нарушений.
Любой желающий может контролировать ход проведения капремонта с помощью камер видеонаблюдения, которые установлены на объектах. Для этого следует перейти в раздел «Карта» на сайте Фонда капремонта и выбрать дом с видеонаблюдением.
После завершения капремонта на все выполненные работы в МКД действует гарантийный срок. Он составляет пять лет. В течение этого времени подрядная организация несет ответственность перед фондом и собственниками за качество работ.
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