РИАМО - 29 мая. В Московской области начались масштабные работы по ремонту мягких рулонных кровель на многоквартирных домах (МКД), всего отремонтируют 259 крыш, сообщает пресс-служба министерства ЖКХ региона.

«На сегодняшний день работы ведутся на 120 мягких кровлях. В планах на текущий год отремонтировать 259 мягких кровель», - сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

С начала этого года в регионе отремонтировали 56 мягких кровель в городских округах Богородский, Коломна, Дмитровский, Подольск, Ступино, Одинцовский, Наро-Фоминский, Можайский, Лосино-Петровский, Электросталь, Щелково, Балашиха, Пушкинский, Серпухов, Реутов, Сергиево-Посадский и Протвино.

«Все кровельные работы проводятся в строгом соблюдении мер безопасности: в непосредственной близости проведения работ сигнальной лентой обозначены границы опасных зон, исполнители работ при работах на высоте используют каски и страховочные тросы», - подчеркнул гендиректор Фонда капитального ремонта общего имущества МКД региона Валерий Николов.

Он добавил, что перед началом рабочего дня проводится инструктаж, еще ответственные сотрудники заполняют журналы работ и техники безопасности.

Ход работ контролируют эксперты специализированной организации ГБУ МО «Управление технического надзора капитального ремонта. При выявлении нарушений и недостатков или несоблюдения техники безопасности эксперт составляет акт и дает разумные сроки для устранения нарушений.

Любой желающий может контролировать ход проведения капремонта с помощью камер видеонаблюдения, которые установлены на объектах. Для этого следует перейти в раздел «Карта» на сайте Фонда капремонта и выбрать дом с видеонаблюдением.

После завершения капремонта на все выполненные работы в МКД действует гарантийный срок. Он составляет пять лет. В течение этого времени подрядная организация несет ответственность перед фондом и собственниками за качество работ.