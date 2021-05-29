РИАМО - 29 мая. Днем в субботу в столичных аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и подмосковном Жуковском отменили и задержали 24 рейса, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

Во Внукове задержали два рейса, один отменили. В Домодедове задержали 11 рейсов, отмен нет. В Шереметьеве отменили один рейс, еще семь задержали.

По данным онлайн-табло подмосковного аэропорта Жуковский, там отменили два рейса, задержек нет.

Информация о задержке либо отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.