РИАМО - 29 мая. Из-за дождя автолюбителям рекомендовали соблюдать на дорогах столицы дистанцию до других машин и скоростной режим, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

По прогнозу синоптиков, в мегаполисе в субботу весь день будет идти дождь. В городе было объявлено экстренное предупреждение из-за непогоды.

Также водителям рекомендовали не оставлять свои авто под деревьями и билбордами, а пешеходам посоветовали не забывать зонты при выходе на улицу.

За субботу в Московском регионе может выпасть до 15 мм осадков, это составляет почти 30% от месячной нормы мая.