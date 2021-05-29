РИАМО - 29 мая. С 1 июня на сайте тырешаешьжкх.рф жители Московской области смогут оценить работу своей управляющей организации по качеству подаваемых ресурсов, уборке мест общего пользования, текущим работам в доме и взаимодействию с собственниками и советом дома. Об этом сообщает пресс-служба министерства ЖКХ региона.

Опрос на данную тему пройдет при поддержке Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Подмосковья. Он продлится до 30 июня.

«Результаты оценки деятельности управляющих организаций в рамках данного опроса будут являться одним из критериев нового рейтинга управляющих организаций», - сказал министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

В этом году в Московской области совместно с Ассоциацией председателей советов многоквартирных домов был запущен новый порядок рейтингования УК.

Новый порядок рейтингования, помимо данного опроса, включает в себя: своевременность и качество отработки заявок в Единой диспетчерской службе (ЕДС), выявленные нарушения, обслуживание внутридомового газового оборудования, проведение ежегодных общих собраний собственников в электронном виде, выполнение планов по текущему ремонту подъездов.

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