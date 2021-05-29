РИАМО - 29 мая. С 1 июня на сайте тырешаешьжкх.рф жители Московской области смогут оценить работу своей управляющей организации по качеству подаваемых ресурсов, уборке мест общего пользования, текущим работам в доме и взаимодействию с собственниками и советом дома. Об этом сообщает пресс-служба министерства ЖКХ региона.
Опрос на данную тему пройдет при поддержке Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Подмосковья. Он продлится до 30 июня.
В этом году в Московской области совместно с Ассоциацией председателей советов многоквартирных домов был запущен новый порядок рейтингования УК.
Новый порядок рейтингования, помимо данного опроса, включает в себя: своевременность и качество отработки заявок в Единой диспетчерской службе (ЕДС), выявленные нарушения, обслуживание внутридомового газового оборудования, проведение ежегодных общих собраний собственников в электронном виде, выполнение планов по текущему ремонту подъездов.
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