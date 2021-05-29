РИАМО - 29 мая. В Центре организации дорожного движения столицы пояснили, что отказ в выдаче ночных пропусков на МКАД приходит, когда данные юрлица не совпадают с данными в госреестре, а еще если у водителя есть неуплаченные штрафы или не соответствует экологический класс машины. Об этом сообщает РБК.

Новый пропускной режим на МКАД будет действовать с 15 июня. Нужно оформить пропуска на грузовики от 3,5 т для движения в пределах МКАД. Еще в городе будут действовать фиксированные маршруты, пропуска разделят на дневные и ночные. По МКАД будет ограничен проезд транзитных грузовиков массой свыше 3,5 т — его переведут на ЦКАД и бесплатные трассы А-107 и А-108.

Также отказать в пропуске могут, если неправильно указана зона (МКАД или ТТК).

Пропуска для грузовиков начали выдавать с 14 апреля. Срок ввода пропускного режима на МКАД в столице переносили, чтобы все перевозчики смогли повторно подать заявку в случае отказа.