РИАМО - 29 мая. В Московском регионе в субботу может выпасть до 15 мм осадков, что составляет около 30% от майской нормы, сообщил РИАМО ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
В субботу столицу накрыл сильный дождь. На некоторых дорогах образовались подтопления, был задержан общественный транспорт. Подтопления уже ликвидировали.
«Сегодня может выпасть от 5 до 15 мм осадков», - сказал Леус.
Он отметил, что за май на территории мегаполиса уже выпало 76 мм осадков (почти 150% от нормы месяца).
Месячная норма осадков составляет 51 мм.
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