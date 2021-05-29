РИАМО - 29 мая. Строительная готовность станции «Сокольники» северо-восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) метро оценивается в 59%, возведение станции идет в соответствии с графиком, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«В настоящий момент на станции БКЛ «Сокольники» близятся к завершению работы по возведению монолитных железобетонных конструкций в зоне пересадки на одноименную станцию Сокольнической ветки, также активно ведутся архитектурно-отделочные работы, монтаж оборудования и инженерных систем, завершена установка эскалаторов», — сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что станцию строят в соответствии с графиком, она готова на 59%.

Бочкарев отметил, что в пассажирской зоне появится кольцевой балкон для подъема с платформы, там также будут дополнительные эскалаторы, благодаря которым можно будет избежать пересечения пассажиропотоков входа-выхода и пересадки. Эти эскалаторы также обеспечат необходимую пропускную способность станции. Ожидается, что «Сокольники» смогут принимать более 310 тыс. пассажиров в сутки.

Заммэра рассказал, что на перегонах в сторону станции «Электрозаводская», которую ввели в эксплуатацию в 2020 году, и в сторону строящейся станции «Рижская» продолжают устройство верхнего строения пути. Активно проводятся работы по возведению притоннельных сооружений, которые нужны для водоотведения и вентиляции.

Строительство станции

По словам гендиректора АО «Мосинжпроект» (генерального проектировщика и генерального подрядчика возведения новых линий и станций подземки) Юрия Кравцова, строительство станции осложняется тем, что она размещена в зоне очень плотной жилой застройки и рядом с действующей станцией «Сокольники» «красной» ветки метро. При этом существующая станция «Сокольники» является памятником архитектуры.

Кравцов добавил, что там также находится узел внешних инженерных коммуникаций. Это потребовало на стадии подготовительного периода строительства уделить особое внимание выносу коммуникаций, устройству ограждающих конструкций, современным методам строительства перегонных тоннелей и притоннельных сооружений. Применялось модернизированное оборудование для мониторинга воздействия на существующую станцию и городскую застройку при проходке.

У новой станции «Сокольники» будут два вестибюля.

Большая кольцевая линия – ключевой проект подземки. Общая длина ветки составит свыше 70 км, на ней будет 31 станция, 12 из них сейчас открыты для пассажиров.

Какие станции метро откроют в Москве в 2021 году>>