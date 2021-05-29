РИАМО - 29 мая. Молодые деревья высадили возле могилы летчика Аркадия, расположенной вблизи д. Палицы и СНТ «Поляны» Одинцовского городского округа, в рамках акции «Сад памяти», сообщили РИАМО в пресс-службе комитета лесного хозяйства Московской области.

Памятник летчику Аркадию, погибшему в декабре 1941 года вблизи деревни Палицы, был установлен в 1957 году благодарными жителями. Однако информации о летчике крайне мало. Известно, что самолет был сбит над лесом в Липках, летчик, предположительно, Аркадий каким-то образом дошел до соседней деревни (Палицы), там его тело нашли местные жители и там же похоронили.

«Если каждый из нас высадит хоть одно дерево в память о своих родных, погибших в годы Великой Отечественной войны, или в честь воинов, защищавших нашу Родину, мы оставим нашему подрастающему поколению несметное богатство - пример уважения и бережного отношения к памяти о подвиге советских солдат в виде зеленого памятника природы», - сказала председатель комитета лесного хозяйства Московской области Елена Казимир.

Под руководством специалистов лесного хозяйства певец Денис Майданов и представители компании «Газпром-Медиа» украсили дорогу к памятнику летчика пятилетними саженцами сосны.

«Сад памяти» - это международная акция, цель которой – создание зеленых зеленых памятников каждому, кто погиб в годы Великой Отечественной войны. В рамках акции планируют высадить 27 млн деревьев в память о 27 млн погибших.