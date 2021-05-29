РИАМО - 29 мая. Новый столичный вокзал Восточный полностью интегрирован в транспортную инфраструктуру города, добраться до вокзала будет удобно в том числе на такси или автомобиле, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

В субботу мэр Москвы Сергей Собянин и гендиректор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров открыли новый вокзал Восточный для поездов дальнего следования.

«Новый вокзал Восточный полноценно включен в городскую транспортную инфраструктуру. Отсюда по надземному пешеходному переходу можно совершить комфортные пересадки на станцию МЦК «Локомотив» и станцию метро «Черкизовская», — сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что у здания вокзала два выхода в город: в сторону Амурской улицы к жилым кварталам и к станции метро «Черкизовская» и стадиону «РЖД Арена».

Заммэра отметил, что около нового вокзала организованы съезды с Северо-Восточной хорды и подъезд через Окружной проезд. Благодаря этому к новому вокзалу будет удобно доехать на личной машине или такси.

Сергей Собянин во время открытия вокзала подчеркнул, что это большое событие — полноценный новый вокзал открывается впервые за 100 лет. Вокзал объединяет Курское направление МЖД, станции МЦК, метро. Таким образом, появляется крупный транспортно-пересадочный узел. Пассажирам, которые прибывают в столицу, предоставляется возможность быстрее добираться до места назначения.

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