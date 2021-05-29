«Сегодня большое событие. Впервые за 100 лет открывается полноценный новый вокзал, который объединяет Курское направление железной дороги и станции метрополитена, МЦК, образуя крупный пересадочный узел, давая пассажирам, которые прибывают в Москву, (возможность - ред.) быстрее добираться до места назначения», — сказал в ходе открытия вокзала мэр Москвы Сергей Собянин.