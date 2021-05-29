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РИАМО
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Татьяна Солдатова
Вокзал расположен на востоке столицы в районе Гольяново, рядом со станциями МЦК «Локомотив» и станцией «Черкизовская» Сокольнической линии метро.
©
РИАМО
,
Татьяна Солдатова
«Сегодня большое событие. Впервые за 100 лет открывается полноценный новый вокзал, который объединяет Курское направление железной дороги и станции метрополитена, МЦК, образуя крупный пересадочный узел, давая пассажирам, которые прибывают в Москву, (возможность - ред.) быстрее добираться до места назначения», — сказал в ходе открытия вокзала мэр Москвы Сергей Собянин.
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РИАМО
,
Татьяна Солдатова
Вокзал станет частью ТПУ «Черкизово», благодаря чему пассажиропоток пересадочного узла увеличится до 75 тыс. человек в сутки.
Двухуровневое здание вокзала оснащено Wi-Fi, есть зал ожидания, автоматические камеры хранения, комнаты матери и ребенка, универсальные билетные кассы и фуд-корт.
Благодаря пересадке на МЦК Восточный будет максимально удобен для пассажиров, которые едут в аэропорты.
©
РИАМО
,
Татьяна Солдатова
Благодаря пересадке на МЦК Восточный будет максимально удобен для пассажиров, которые едут в аэропорты.
Ожидается, что порядка 70% пассажиров, которые будут приезжать на Восточный вокзал, будут дальше ехать по МЦК.
На фото: открытие железнодорожного вокзала Восточный.
©
РИАМО
,
Татьяна Солдатова
На фото: открытие железнодорожного вокзала Восточный.
©
РИАМО
,
Татьяна Солдатова
На фото: открытие железнодорожного вокзала Восточный.
На фото: открытие железнодорожного вокзала Восточный.
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
На фото: открытие железнодорожного вокзала Восточный.
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
На фото: открытие железнодорожного вокзала Восточный.
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
На фото: открытие железнодорожного вокзала Восточный.
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
На фото: открытие железнодорожного вокзала Восточный.
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
На фото: открытие железнодорожного вокзала Восточный.
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