РИАМО - 29 мая. В Подмосковье и столице объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра, грозы и высокого риска пожаров, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» - это второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Так, предупреждение из-за порывов ветра до 12-17 м/с и грозы будет действовать до 21:00 29 мая. В Подмосковье также объявлен «желтый» уровень из-за высокой пожароопасности в Шатуре – он будет действовать до 12 часов 30 мая.

Такой же уровень погодной опасности объявили почти на всей территории Центрального федерального округа, кроме Смоленской области, где не требуется предупреждение о погодной опасности, и Ярославской области, где объявлен следующий, «оранжевый» уровень опасности. Этот уровень означает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.

Ранее МЧС объявило экстренное предупреждение в Подмосковье и столице из-за порывистого ветра, грозы и дождя.