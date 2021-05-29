РИАМО - 29 мая. Первая в 2021 году церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка прошла на Соборной площади Московского Кремля, сообщает РИА Новости.

В прошлом году церемонию не проводили из-за пандемии коронавирусной инфекции.

В основу программы церемонии входят динамичные перестроения военнослужащих в разные фигуры, показ уверенного владения оружием при выполнении строевых приемов, а также слаженность и четкость выполнения данных приемов.

В программу в текущем году включили новые элементы. Так, можно увидеть построение в фигуру «ромб», в рамках которой военнослужащие выполняют строевые приемы в сочетании с визуальным эффектом «домино». Также на церемонии можно увидеть построение в фигуры «торт», «фейерверк» и «снежинка».

Кроме того, в этом году военнослужащие выполняют элемент «расческа» более коротко и динамично.

Президентский оркестр будет отвечать за музыкальное сопровождение церемонии развода пеших и конных караулов. Он будет исполнять различные марши. В этом году в программу впервые включили марш 17 драгунского Волынского полка, который исполняли военные оркестры страны в конце XIX века – в начале XX столетия.

Увидеть церемонию можно на Соборной площади Кремля по субботам, начало в 12:00. Мероприятия будут проводить по сентябрь.