РИАМО - 29 мая. С начала 2021 года в столице за счет средств инвесторов ввели в эксплуатацию 13 социальных объектов различного назначения, сейчас около 75% районов Москвы обеспечены необходимыми соцобъектами в шаговой доступности, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города.

«Только в этом году за частные средства инвесторов возвели семь детских садов в общей сложности почти на 900 мест. Они расположились в районах Южное Бутово, Соколиная гора, Пресненском, Бутырском, Первомайском, Филевский парк и Люблино», — сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что в Гольянове теперь есть образовательный комплекс с детсадом на 175 мест и школой на 400 мест. В Крылатском построили школу на 300 мест. В Крюкове, Преображенском, Покровском-Стрешневе, Даниловском районе построили четыре спортобъекта.

Бочкарев уточнил, что сейчас в городе около 75% районов обеспечены необходимыми соцобъектами в шаговой доступности. По данному параметру российская столица опережает Лондон и Нью-Йорк.

С 2011 года в Москве возвели свыше 420 зданий образовательных организаций. Около 38% объектов построили за счет инвесторов. В ближайшие три года в столице возведут еще более 70 новых зданий детсадов и школ за счет инвесторов.

Ключевые объекты: что построят в 2021 году в Московском регионе>>