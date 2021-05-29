РИАМО - 29 мая. С начала 2021 года в столице за счет средств инвесторов ввели в эксплуатацию 13 социальных объектов различного назначения, сейчас около 75% районов Москвы обеспечены необходимыми соцобъектами в шаговой доступности, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города.
Он добавил, что в Гольянове теперь есть образовательный комплекс с детсадом на 175 мест и школой на 400 мест. В Крылатском построили школу на 300 мест. В Крюкове, Преображенском, Покровском-Стрешневе, Даниловском районе построили четыре спортобъекта.
Бочкарев уточнил, что сейчас в городе около 75% районов обеспечены необходимыми соцобъектами в шаговой доступности. По данному параметру российская столица опережает Лондон и Нью-Йорк.
С 2011 года в Москве возвели свыше 420 зданий образовательных организаций. Около 38% объектов построили за счет инвесторов. В ближайшие три года в столице возведут еще более 70 новых зданий детсадов и школ за счет инвесторов.
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