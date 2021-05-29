РИАМО - 29 мая. Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев отметил, что Москва является флагманом среди российских городов по снижению административных барьеров в строительстве и цифровизации отрасли, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

Он уточнил, что в последнем докладе Всемирный банк позитивно оценил уровень цифровизации, которого достигла строительная отрасль России.

«Отмечу, что Москва на сегодняшний день является флагманом среди городов нашей страны по снижению административных барьеров в строительстве и цифровизации отрасли. Сегодня все застройщики могут оформить любую процедуру – от получения градостроительного плана земельного участка до разрешения на ввод, используя единую платформу для получения госуслуг – портал mos.ru», — сказал Бочкарев.

Он добавил, что это стало одной из наиболее значимых мер поддержки отрасли во время пандемии Covid-19. Несмотря на введенные ограничения и то, что в 2020 году сотрудников органов власти и большинства организаций перевели на удаленку, госуслуги продолжали предоставлять, не прекращая эту работу ни на один день.

Бочкарев подчеркнул, что электронный формат предоставления госуслуг сильно уменьшил число личных контактов, что обеспечило дополнительную защиту от распространения Covid-19.

Эксперты Всемирного банка отметили, что цифровые технологии дали возможность обществу и экономике работать во время самоизоляции. У правительства появились эффективные инструменты, благодаря которым было оказано содействие социально уязвимым категориям жителей.

В докладе об экономике страны указывается, что разработка комплексной национальной стратегии в области данных, которая создаст условия для оперативного внедрения инноваций и обеспечит необходимые механизмы экономической и социальной защиты, может еще больше повысить роль цифровых технологий в экономике.