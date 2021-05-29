РИАМО - 29 мая. В районе Комсомольской площади в столице было восстановлено движение трамваев №7, 13, 37, 50 после сбоя, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Ранее там задерживались трамваи из-за подтопления. В субботу город накрыл ливень.

Также днем в субботу из-за подтоплений задерживались автобусы, трамваи и электробусы на Боровском шоссе, площади Борьбы и проспекте Генерала Дорохова.

В Москве из-за грозы, дождя и порывистого ветра МЧС объявило экстренное предупреждение.