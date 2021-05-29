РИАМО - 29 мая. В северных и восточных районах Подмосковья утром 1 июня температура может опуститься до 0 градусов, прогнозируются заморозки, сообщается на сайте «Метеовести».

Скандинавский антициклон будет влиять на погоду центральных регионов России в начале лета.

В Московском регионе пик похолодания прогнозируется утром 1 июня. В столице минимальная температура будет плюс 4 – плюс 6 градусов, в Подмосковье похолодает до плюс 2 – плюс 7 градусов. А в северных и восточных районах области на почве температура местами может опуститься до 0 градусов.

За последние 70 лет самые поздние заморозки в столице были 24 мая, а с начала XXI века в городе заморозков после 12 мая ни разу не было.