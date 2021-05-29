РИАМО - 29 мая. В столице в субботу идет сильный дождь, на улицах мегаполиса в непогоду дежурят 300 бригад и порядка 290 единиц техники «Мосводостока», сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства.

Специалисты проводят работы по прочистке водоприемных решеток и водосточных колодцев для недопущения подтоплений. Под особым контролем у работников «Мосводостока» находятся остановки общественного транспорта и низинные места.

Горожанам напомнили, что о подтоплениях около дома можно сообщать по телефонам ОАТИ – 8-499-264-96-81, Единого диспетчерского центра – 8-495-539-53-53, на дорогах и во дворах - по телефону «Мосводостока» - 8-495-657-87-03, в подземных переходах - по телефону ГБУ «Гормост» - 8-495-632-58-46.

Городские службы Москвы оперативно реагируют на все поступающие заявки.