РИАМО - 29 мая. В столице в субботу начался сильный дождь, пользователи соцсетей поделились видео и фото непогоды.

«А у нас в Москве, ливень-ливнище, решил все смыть», - подписал пользователь dendrobov свое видео в Instagram, снятое из окна машины.

Пользователь tatastrukaleva в Instagram рассказала, что город затопило, а Николай Митин в Twitter отметил, что дождь в дорогу к удаче.

«Соседи, будьте осторожны! На Боровском шоссе дождевой потоп», - предупреждает пользователь mesherskyles в Instagram.

Пользователь ndnlg написала в Instagram, что дождь льет, как из ведра.

В столице из-за ливня образовались подтопления. В связи с этим задерживались трамваи, автобусы и электробусы. Подтопления были зафиксированы на площади Борьбы, Комсомольской площади, Боровском шоссе, проспекте Генерала Дорохова.

В субботу в столице было объявлено экстренное предупреждение из-за грозы, дождя и ветра с порывами до 12-17 м/с.

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