РИАМО - 29 мая. Бригады ГУП «Мосводосток» ликвидировали подтопление на Боровском шоссе, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Ранее на Боровском шоссе из-за подтопления образовалась пробка.

Специалисты прибыли на место в течение 10 минут. Они устранили скопление воды, затруднений в движении транспорта больше нет.

В районе Солнцево менее чем за час выпало 22 мм осадков, это почти половина месячной нормы.

Как уточнила пресс-служба Дептранса столицы, движение транспорта по Боровскому шоссе восстановили.