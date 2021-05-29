РИАМО - 29 мая. Бригады ГУП «Мосводосток» ликвидировали подтопление на Боровском шоссе, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.
Ранее на Боровском шоссе из-за подтопления образовалась пробка.
Специалисты прибыли на место в течение 10 минут. Они устранили скопление воды, затруднений в движении транспорта больше нет.
В районе Солнцево менее чем за час выпало 22 мм осадков, это почти половина месячной нормы.
Как уточнила пресс-служба Дептранса столицы, движение транспорта по Боровскому шоссе восстановили.
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