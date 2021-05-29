РИАМО - 29 мая. В районе площади Борьбы и Комсомольской площади в Москве из-за подтоплений задерживаются трамваи. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Трамваи №7, 50 задерживаются в районе площади Борьбы, а трамваи №7, 13, 37, 50 - в районе Комсомольской площади. Их маршруты были временно изменены.

Оперативные службы города принимают все меры для ликвидации подтоплений, а также скорейшего восстановления движения общественного транспорта.

На Боровском шоссе ранее из-за подтоплений задерживались автобусы №752, 518, 734, 862, на проспекте Генерала Дорохова - электробусы №205. Их движение уже восстановили.

В мегаполисе на субботу МЧС объявило экстренное предупреждение из-за грозы и дождя, также прогнозируются порывы ветра до 12-17 м/с.