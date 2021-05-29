РИАМО - 29 мая. В субботу Москве открылся новый железнодорожный вокзал Восточный, он рассчитан на поезда дальнего следования и транзитные поезда, передает корреспондент РИАМО.

«Сегодня большое событие. Впервые за 100 лет открывается полноценный новый вокзал, который объединяет Курское направление железной дороги и станции метрополитена, МЦК, образуя крупный пересадочный узел, давая пассажирам, которые прибывают в Москву, (возможность - ред.) быстрее добираться до места назначения», — сказал в ходе открытия вокзала мэр Москвы Сергей Собянин.

Он добавил, что благодаря новому вокзалу на 35% будет разгружен Курский вокзал и будет реализован крупнейший проект модернизации железнодорожной инфраструктуры на участке Каланчевская – Курская для сокращения интервала движения поездов МЦД-2 и запуска МЦД-4.

Мэр также отметил, что совместно с правительством Российской Федерации реализуется один из важнейших проектов модернизации центрального транспортного узла. Центральным транспортным узлом пользуются около 30 млн человек.

«Мы совместно с Российскими железными дорогами, министерством транспорта (и дорожной инфраструктуры – ред.) Московской области реализуем крупнейший проект, который включает в себя <…> строительство МЦК, которое было уже запущено, строительство МЦД, два из которых тоже на сегодняшний день работают уже в штатном режиме, строительство еще трех центральных диаметров, связывающих различные направления», — добавил Собянин.

Новый вокзал

Вокзал расположен на востоке столицы в районе Гольяново, рядом со станциями МЦК «Локомотив» и станцией «Черкизовская» Сокольнической линии метро. Вокзал станет частью ТПУ «Черкизово», благодаря чему пассажиропоток пересадочного узла увеличится до 75 тыс. человек в сутки.

Так, на вокзал перевели 24 пары поездов дальнего следования, которые прибывали на Курский вокзал. Восточный также нужен для запуска МЦД-4.

Двухуровневое здание вокзала оснащено Wi-Fi, есть зал ожидания, автоматические камеры хранения, комнаты матери и ребенка, универсальные билетные кассы и фуд-корт.

Благодаря пересадке на МЦК Восточный будет максимально удобен для пассажиров, которые едут в аэропорты. Так, путь до станции «Окружная», где можно пересесть на аэроэкспресс в Шереметьево, займет 18 минут. Ожидается, что порядка 70% пассажиров, которые будут приезжать на Восточный вокзал, будут дальше ехать по МЦК.

На вокзале есть современный пассажирский терминал и две новые платформы. Интерьер выполнен в светлых тонах с большим количеством открытых пространств и естественного освещения. У вокзала два выхода.

К октябрю сделают удобный проход к зданию вокзала со стороны Амурской улицы, обустроят перехватывающую парковку и парковку для каршеринга, появятся зоны такси и kiss&ride для быстрой высадки пассажиров.

Восточный стал первым ж/д вокзалом, который построили в Москве за последние 100 лет.

Новый терминал станции МЦК

Кроме того, был построен второй терминал станции МЦК «Локомотив». В дополнительном вестибюле есть три лифта и шесть эскалаторов. Благодаря терминалу пассажиры смогут комфортно выходить к Окружному проезду в сторону стадиона «РЖД Арена». Это в два раза снизит нагрузку на основной терминал станции «Локомотив».

Всего по итогам 2021 года в Москве планируется открыть 12 городских вокзалов, из них 11 пригородных. Кроме того, продолжат масштабную реконструкцию и строительство новых главных путей.

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