РИАМО - 29 мая. Москвичей предупредили о грозе, дожде и сильных порывах ветра до 12-17 м/с в субботу, сообщается на сайте ГУ МЧС России по столице.

Автомобилистам рекомендуется снизить скорость движения, увеличить дистанцию от других машин. Кроме того, стоит отказаться от внезапных опережений, перестроений и обгонов.

Автомобили посоветовали парковать вдали от деревьев.

Пешеходам рекомендуется обходить шаткие конструкции и рекламные щиты, не стоит укрываться под деревьями. При движении по краю проезжей части пешеходу необходимо обозначить себя светоотражающими элементами на одежде.

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