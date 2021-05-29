РИАМО - 29 мая. Москвичей предупредили о грозе, дожде и сильных порывах ветра до 12-17 м/с в субботу, сообщается на сайте ГУ МЧС России по столице.
Автомобилистам рекомендуется снизить скорость движения, увеличить дистанцию от других машин. Кроме того, стоит отказаться от внезапных опережений, перестроений и обгонов.
Автомобили посоветовали парковать вдали от деревьев.
Пешеходам рекомендуется обходить шаткие конструкции и рекламные щиты, не стоит укрываться под деревьями. При движении по краю проезжей части пешеходу необходимо обозначить себя светоотражающими элементами на одежде.
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