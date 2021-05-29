РИАМО - 29 мая. 1 июня на столичной ВДНХ пройдут мероприятия, посвященные Дню защиты детей, юных гостей научат делать виртуальные картины, играть в стритбол, а еще покажут спектакль и проведут квесты. Об этом сообщает пресс-служба ВДНХ.

Тематическая праздничная программа на выставке рассчитана на детей разных возрастов.

«Музейные площадки и резиденты ВДНХ сделают этот праздничный день действительно насыщенным. «Робостанция», Музей кукол, «Городская ферма» — каждый готовит что-то свое. А в Музее ВДНХ, центрах «Космонавтика и авиация» и «Слово», помимо специальной программы, будет свободный вход для посетителей до 18 лет», — сказала заммэра города – глава аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

Все мероприятия на выставке будут проводиться с соблюдением антиковидных мер.

Праздничная программа

В 11:00 и 15:00 в центре «Космонавтика и авиация» для детей от пяти до семи лет состоится игровая экскурсия-квест. Участников отправят в «космическое путешествие», в котором они смогут узнать о космических кораблях, полете Юрия Гагарина, планетах Солнечной системы.

Еще в 13:00 и 17:00 дети от семи до десяти лет смогут поучаствовать в экскурсии-квесте, а также их зачислят в «Школу юных космонавтов». Квесты проводятся бесплатно, но нужна регистрация https://cosmos.vdnh.ru/events/.

В центре славянской письменности «Слово» для гостей от шести лет в 12:00, 15:00 и 18:00 пройдет экскурсия «Легенда Новгорода: мальчик Онфим». На ней ребятам расскажут о жившем в XIII веке маленьком авторе берестяных грамот и рисунков.

В 18:00 в павильоне «Рабочий и колхозница» представят интерактивный спектакль «Счастливый индеец, или Ответственный ребенок». Постановку создали по книге детских стихов Веры Полозковой.

С 12:00 до 20:00 перед павильоном №57 на ВДНХ будут проходить мастер-классы по рисованию в технологии VR. Дети смогут создать трехмерные картины. Еще пройдут мастер-классы по различным видам боевых искусств, соревнования на беговеле, проведут матчи по стритболу.

На «Робостанции» в честь Дня защиты детей гостей ожидают криошоу, шоу мыльных пузырей и тематическая дискотека.