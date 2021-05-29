РИАМО - 29 мая. МЧС в субботу объявило экстренное предупреждение в Подмосковье из-за дождя, грозы и порывов ветра, которые могут достигать 12-17 м/с, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Жителям рекомендовали убрать все хозяйственные вещи со двора и балконов, обрезать сухие деревья. Машину посоветовали припарковать в гараже или вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Пешеходам стоит обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, избегать деревьев, мостов, эстакад, линий электропередачи, трубопроводов, потенциально опасных промышленных объектов.

Во время грозы нельзя прятаться под одиноко стоящими деревьями, высокими металлическими конструкциями.

Во время ливня следует оставаться в помещении. Если ливень застанет на улице, то не стоит спускаться в подземные переходы и другие заглубленные помещения.

Во время поездки на машине в непогоду не рекомендуется ехать по подтопленным участкам дорог. В ливень нужно медленно перестроиться в крайний правый ряд, прекратить движение и переждать сильный дождь.

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