РИАМО - 29 мая. Рабочие завершили установку пролетного строения эстакады Северо-Восточной хорды в районе станции Московского центрального кольца «Окружная». Участок эстакады строят над путями Савеловского направления МЖД, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«На эстакаде прямого хода Северо-Восточной хорды в районе станции МЦК «Окружная» завершилась надвижка металлоконструкций пролетного строения. В настоящее время ведется демонтаж стапелей. Работы по надвижке продолжаются еще на двух участках эстакады», – сказал заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он уточнил, что данный участок эстакады возводится над железнодорожными путями Савеловского направления МЖД, станцией МЦК «Окружная», а также проезжей частью Дмитровского шоссе.

Заммэра добавил, что длина эстакады составит 382 метра. На ней планируют организовать движение транспорта по трем полосам в каждом направлении.

По словам главы департамента строительства Москвы Рафика Загрутдинова, на остальных участках эстакады рабочие выполняют бетонирование плиты дорожного полотна, делают гидроизоляцию и монтируют металлические конструкции.

«Всего на участке СВХ от Ярославского до Дмитровского шоссе проектом предусмотрено строительство дорог общей протяженностью 17,9 км, в том числе трех эстакад основного хода и двух эстакад съезда суммарной протяженностью более 5 км», – добавил Загрутдинов.

Он отметил, что еще планируется провести реконструкцию моста через реку Яузу и возвести три моста через реку Лихоборку.

Руководитель ведомства уточнил, что в планах провести реконструкцию подземного пешеходного перехода около станции метрополитена «Ботанический сад». Там реконструируют два выхода, возведут дополнительный лестничный сход, сделают пандусный сход и лифт для маломобильных москвичей.

По его словам, в рамках данного проекта строители возвели пешеходный тоннель в районе дома 16, строение 33, в Сигнальном проезде столицы.

Северо-Восточная хорда свяжет Северный, Восточный и Юго-Восточный округа мегаполиса. С запуском трассы уменьшится транспортная нагрузка на вылетные магистрали, центр Москвы, МКАД и ТТК.

Кроме того, запуск магистрали поможет уменьшить протяженность перегруженных участков столичных трасс на 71 км, а общегородской пробег — на 40 тыс. автомобилей в час. Еще улучшится экологическая ситуация в столичных районах Богородское, Сокольники и Басманный.