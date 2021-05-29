РИАМО - 29 мая. Научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский отметил, что в этом году, скорее всего, в Московском регионе не будет такого нашествия комаров в начале лета, как в 2020 году. Об этом сообщает РИА Новости.

«Если говорить о Москве и области, то потихоньку начинают появляться первые комары. Все идет по расписанию. Будет ли их в этом году много, заранее сказать сложно, но, скорее всего, не будет такой резкой вспышки их численности, как была в прошлом году», - сказал Марьинский.

Специалист пояснил, что зима 2020 года в Московском регионе была практически бесснежной, из-за этого в начале весны не было водоемов, где могли бы развиваться личинки комаров, а в конце мая - начале июня прошли сильные дожди. Была жара, поэтому выплодилось много комаров.

Он подчеркнул, что если лето в этом году будет теплым и дождливым, то комаров в регионе будет много.

«По счастью, укусы комаров обычно у людей серьезной аллергической реакции не вызывают. Комар при укусе впрыскивает слюну, и у некоторых людей на нее менее выраженная реакция, а у некоторых - более. Но чтобы была серьезная аллергия, это случается крайне редко. Поэтому обычно опасаться их не стоит», - добавил Марьинский.

Он уточнил, что в широтах Московского региона эти насекомые не переносят малярию и другие тропические заболевания.

В столице в мае провели первую в текущем году дезинсекцию водоемов от комаров, поверхности водных объектов города будут обрабатывать до наступления холодов.