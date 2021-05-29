РИАМО - 29 мая. В районе станции метрополитена «Говорово» на Боровском шоссе в Москве произошло подтопление проезжей части, из-за этого образовался затор. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса столицы.

На месте подтопления сейчас работают оперативные службы.

Движение транспорта по трассе в сторону МКАД затруднено на 2 км, в сторону Подмосковья - на 500 метров.

Водителей попросили планировать маршруты в объезд Боровского шоссе и прилегающих к нему улиц.