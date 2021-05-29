РИАМО - 29 мая. В столице от коронавируса вылечились еще 2911 пациентов, с начала пандемии врачи вылечили 1 058 041 человека, сообщает оперштаб Москвы.

За сутки в городе выявили 3241 случай коронавируса, госпитализировали 993 человека с инфекцией. Также скончался 61 человек с Covid-19.

С начала пандемии в столице выявили 1 173 637 случаев коронавируса, скончался 20 001 человек с инфекцией.

За год в Москве провели почти 7 млн ИФА-тестов на Covid-19. Сдать тест можно по предварительной записи: по телефону, через mos.ru или через приложение «ЕМИАС.инфо». Результат тестирования появится в электронной медицинской карте.

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