РИАМО - 29 мая. В столице за сутки зафиксировали 3241 случай коронавируса, с начала пандемии в городе выявили 1 173 637 случаев Covid-19, сообщает оперштаб Москвы.

Ранее мэр города Сергей Собянин сообщил, что за год в столице провели почти 7 млн ИФА-тестов на Covid-19. Данное исследование стоит делать, к примеру, тем, кто переболел коронавирусом или хочет сдать плазму крови для лечения Covid-пациентов.

Градоначальник также отмечал, что сейчас ситуация с инфекцией стабилизировалась. В то же время горожанам рекомендуется и дальше активно прививаться от коронавируса.

В России за сутки выявили 9289 случаев коронавируса, умер 401 человек с инфекцией, выздоровели после коронавируса 9250 человек.

С начала пандемии в стране зарегистрировали 5 053 748 случаев Covid-19, скончались 120 807 человек с коронавирусом, вылечились от инфекции 4 670 484 пациента.

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