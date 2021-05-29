РИАМО - 29 мая. В Подмосковье до 12:00 субботы действует «желтый» уровень погодной опасности из-за высокого риска возникновения природных пожаров, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» - это второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Так, в Шатуре сохраняется четвертый класс пожароопасности.

Такой же уровень погодной опасности объявили почти на всей территории Центрального федерального округа, кроме Москвы и Ярославской области.

В субботу в Москве и Подмосковье температура воздуха может подняться до 21 градуса тепла. Местами ожидаются кратковременные дожди.

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