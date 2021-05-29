РИАМО - 29 мая. Специалисты поймали змею во дворе жилого дома на улице Чусовской в столице, сообщает пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

Инцидент произошел 28 мая по адресу: улица Чусовская, д. 10, корп. 1.

На место происшествия приехали спасатели. Они поймали змею и передали ее работникам департамента природопользования и охраны окружающей среды города.

Ранее в нескольких городских парках начали замечать детенышей ужей. Обыкновенный уж занесен в Красную книгу Москвы.