РИАМО - 29 мая. В Москве начинается реконструкция Симоновской набережной от существующего участка до Третьего транспортного кольца (ТТК), сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«Всего предстоит построить и реконструировать более 1 км дорог, построить подземный пешеходный переход, подпорные и противопожарные стены, а также реконструировать инженерные коммуникации», - сказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он уточнил, что в рамках первого этапа будет сделана улично-дорожная сеть на участке от Крутицкой набережной до будущей жилой застройки на улице Восточной. Данные работы планируется завершить за 10 месяцев.

Как уточнил глава департамента строительства города Рафик Загрутдинов, Симоновскую набережную планируют реконструировать на участке длиной 774 метра. Там обустроят остановки общественного транспорта с заездными карманами, также появятся павильоны ожидания для пассажиров и навигационные пилоны.

«Запланировано строительство Проектируемого проезда 1076 протяженностью 104 метра, двухполосных съездов с Проектируемого проезда 1076 на Симоновскую набережную в сторону ТТК и в сторону центра, строительство подземного пешеходного перехода, оборудованного двумя лестничными сходами с колясочными спусками и двумя лифтами», - добавил Загрутдинов.

Ранее Бочкарев сообщал, что работы по реконструкции набережных в мегаполисе планируется завершить к 2023 году.

«По поручению мэра Сергея Собянина набережные будут создаваться по новым для Москвы правилам – со значительным отступом от береговой линии», – подчеркнул Бочкарев.

По его словам, после окончания работ у воды в городе возникнут качественные общественные пространства для отдыха и прогулок москвичей и гостей столицы.

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