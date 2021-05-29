РИАМО - 29 мая. В стране с 30 мая будут изменены правила оформления заграничных паспортов, теперь россияне, которые проживают за рубежом, для получения данного документа должны приехать в РФ. Об этом сообщает Газета.ru.

Эти изменения прописаны в приказе МВД РФ.

Также срок оформления загранпаспорта при подаче заявления по месту прописки составит один месяц, по месту пребывания — три месяца.

Также в МВД России пересмотрели случаи, когда житель страны освобождается от госпошлины при выдаче нового загранпаспорта или замене старого. Пошлину не нужно будет платить тем, кто пострадал при чрезвычайных ситуациях.

Во всех остальных случаях необходимо будет заплатить 1 тыс. рублей при получении загранпаспорта старого образца и 5 тыс. рублей — за документ нового образца, для которого нужно еще сдать отпечатки пальцев.

Как оформить электронный СНИЛС>>