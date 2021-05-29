РИАМО - 29 мая. С помощью модуля системы поддержки принятия врачебных решений столичные медики поставили 1,5 млн предварительных диагнозов, сообщает оперштаб Москвы.

Как отметил мэр столицы Сергей Собянин, врачи из регионов РФ теперь тоже могут протестировать работу данного модуля.

«Москва продолжает делиться с регионами своими наработками. В конце прошлого года мы открыли доступ медикам со всей России к нашей разработке для диагностики Covid-19 — КТ-калькулятору. Мы видим спрос, врачи активно пользуются сервисом», - сказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, из-за большого спроса на КТ-калькулятор власти города приняли решение о том, что медикам из других регионов страны будет полезно ознакомиться с иными инструментами единой цифровой платформы.

Она добавила, что одним из таких инструментов является система поддержки принятия врачебных решений.

«Мы предлагаем врачам бесплатно опробовать модуль постановки предварительного диагноза с помощью искусственного интеллекта. Сервис уже прочно вошел в ежедневную практику врачей городских поликлиник, которые поставили с его помощью 1,5 млн предварительных диагнозов», - подчеркнула заммэра.

Врачи могут ознакомиться с инструментами единой цифровой платформы на сайте столичного Депздрава. Для этого следует зайти на вкладку «Специалистам» через специальный баннер.

Одним из модулей системы является сервис, который предлагает три наиболее вероятных диагноза пациента на основе его жалоб. Доктор может выбрать один из предложенных «цифровым помощником» диагнозов или поставить свой.

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