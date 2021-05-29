РИАМО - 29 мая. В субботу в Москве и Подмосковье температура может подняться до 21 градуса тепла, прогнозируются дожди, сообщается на сайте «Метеоновости».

Регион будет находиться под влиянием атмосферных фронтов. Максимальная температура в этот день в Москве будет до плюс 20 градусов, а в Подмосковье - до плюс 21 градуса. При облачной погоде с прояснениями прольются кратковременные дожди.

Ветер разовьет скорость от 5 до 10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 744 мм рт. ст., а относительная влажность воздуха будет около 70%.

Погодные условия в Московском регионе для большинства метеозависимых людей будут вполне комфортными.

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